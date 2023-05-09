Пока Вооружённые силы Украины ещё даже не добрались до административных границ Крымского полуострова, в Офисе президента Украины уже думают над судьбой региона, если всё-таки украинской армии удастся вернуть над ним контроль.
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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у Крыма, скорее всего, отберут автономный статус. Он считает, что существование автономных регионов в составе унитарного(нефедеративного) государства является оплотом для сепаратистских настроений.
По мнению Подоляка, регион с правами на автономию считает себя в чём-то лучше, чем другие территориальные единицы, поэтому это может создать дополнительные конфликты. Хотя украинский чиновник подчёркивает, что крымские татары действительно заслуживают «симпатию» украинцев и, соответственно, автономный статус.
Стоит отметить, что до момента получения Россией контроля над Крымским полуостровом, в составе Украины он имел некий особый статус. В Крыме был собственный президент, правительство и парламент, которые де-юре не подчинялись Киеву.