В таком случае его приравняют к обыкновенным областям.

Пока Вооружённые силы Украины ещё даже не добрались до административных границ Крымского полуострова, в Офисе президента Украины уже думают над судьбой региона, если всё-таки украинской армии удастся вернуть над ним контроль.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у Крыма, скорее всего, отберут автономный статус. Он считает, что существование автономных регионов в составе унитарного(нефедеративного) государства является оплотом для сепаратистских настроений.

По мнению Подоляка, регион с правами на автономию считает себя в чём-то лучше, чем другие территориальные единицы, поэтому это может создать дополнительные конфликты. Хотя украинский чиновник подчёркивает, что крымские татары действительно заслуживают «симпатию» украинцев и, соответственно, автономный статус.

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Стоит отметить, что до момента получения Россией контроля над Крымским полуостровом, в составе Украины он имел некий особый статус. В Крыме был собственный президент, правительство и парламент, которые де-юре не подчинялись Киеву.