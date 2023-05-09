Он сравнил её с теми, которые есть у передовых стран.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разработке новой фундаментальной концепции безопасности, которую обсуждали на совещании в сфере безопасности 8 мая. Она должна гарантировать людям «защиту от террора», которую имею самые передовые государства.

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Украинский президент заявил, что новой концепцией будет дан ответ на все вопросы в сфере безопасности страны. Это будет происходить на всех уровнях: законодательном уровне, на уровне правительственных решений и практических вопросов.

По словам Зеленского, концепция затронет все аспекты жизнедеятельности страны: начиная от защиты границ, заканчивая работой школ, начиная от инфраструктурных основ безопасности экономики, заканчивая реальными гарантиями безопасности.

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Непонятно, что именно этим хотел донести Владимир Зеленский, ведь никакой конкретики не было озвучено. Возможно, шла речь по гарантии безопасности от украинских союзников, хотя контекст больше похож на работу национального уровня, которая вряд ли сможет действительно гарантировать реальную защиту кому-либо на фоне имеющейся ситуации.