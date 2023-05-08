Возможно, это сделали левые активисты.

В интернете появились видео и фото, в частности от туристов, где над немецким зданием Рейхстага в Берлине было вывешено красное знамя Победы. Именно этот флаг был поднят 30 апреля 1945 года советскими солдатами во время штурма немецкого административного здания.

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Немецкий политолог Александр Рар рассказал, кто мог стоять за такой акцией. Он предположил, что это сделали либо русские, либо левые активисты, ведь много кто из первых и вторых празднуют День Победы. В любом случае, доступ к туристическому объекту есть у всех: на крышу можно подняться на лифте, откуда с террасы открывается вид на Берлин.

В России на законодательном уровне Знамя Победы является символом победы советского народа и его Вооружённых сил в Великой Отечественной войне. Официальная копия знамени находится «на вечном хранении в условиях, обеспечивающих его сохранность и доступность для обозрения»

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Флаг представляет из себя импровизированную символику Советского союза с надписью белыми буквами, обозначающими 150-ю стрелковую Идрицко-Берлинского ордена Кутузова дивизию, военнослужащие которой как раз таки впервые установили знамя над зданием Рейхстага.