Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в телевизионном интервью напомнил, что в составе Украины имеются венгерские земли. Он отметил, что там живут венгры и у них есть коренная община, поэтому ситуация в украинском государстве невольно их задевает.
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Орбан заявил, что венгры как никто другие мотивированы на обеспечение мира, ведь при сложившихся обстоятельства страдания украинцев - страдания венгров. Непонятно, таким образом венгерский политик хотел выразить сочувствие или всё-таки напомнить о претензиях на украинские земли, когда-то входивших в состав Венгрии.
Отношения между Венгрией и Украиной особенно обострились в 2017 году, когда украинский парламент одобрил закон «Об образовании», ограничивающий использование языков национальных меньшинств. Венгерское правительство назвало это ущемлением и взялось за блокирование всех процессов евроатлантической интеграции украинцев.
С мая 2021 года венгерско-украинские отношения начали постепенно налаживаться, но уже в сентябре этого же года Венгрия подписала пятнадцатилетний контракт на поставку российского газа в обход Украины, что нанесло ущерб стране на сумму около 200 миллионов долларов в год.