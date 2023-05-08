Они были закуплены у России в 2017 году.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что Соединённые Штаты Америки предлагали передать Украине российские зенитно-ракетные системы С-400 или хотя бы предоставить штатам возможность ознакомиться с ними. Турецкое правительство отклонило предложение американцев.

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Стоит отметить, что Турция стала первой страной, которая приобрела российские С-400. Сделала она это в 2017 году, заключив соответствующий военный контракт на поставку четырёх батарей зенитно-ракетных комплексов на общую сумму 2,5 миллиарда долларов.

Ещё тогда Соединённые Штаты Америки возмутились ситуацией, призвав Турцию отказаться от покупки, ведь она представляет «большую угрозу» для НАТО. Президент Турции Реджеп Эрдоган ответил, что их страна не собирается отказываться от закупки российской техники и не видит никаких проблем в этом.

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Американское правительство решило проучить турецкое правительство, наложив запрет на закупку американских истребителей F-35 и введя определённые ограничения против Департамента оборонной промышленности страны.