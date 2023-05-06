Делается это из-за участившихся обстрелов.

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Евгений Балицкий, занимающий должность временно исполняющего обязанности главы подконтрольной России части Запорожской области, объявил о частичной эвакуации мирного населения из ряда населённых пунктов в регионе, находящихся вблизи левого берега Днепра.

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По словам Балицкого, такая мера принята для обеспечения безопасности населения из-за участившихся обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины. К тому же есть риск подтопления территорий, если будет взорвана плотина Каховского водохранилища.

Население будут эвакуировать в рамках Запорожской области, однако представители власти в Крыму и Ростовской области предложили свои регионы для размещения жителей. В первую очередь под эвакуацию попадают родители с детьми, пожилые люди, инвалиды и пациенты лечебных учреждений

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Полный список населённых пунктов, где проходит частичная эвакуация населения: Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.