Американцы отмечают успех украинцев по противодействию российским ракетным атакам.

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Ещё в середине апреля была информация, что уже в мае Вооружённые силы Украины могут испытать проблему с боеприпасами для противовоздушной обороны, из-за чего украинское небо будет в опасности. Координатор Совета национальной безопасности Соединённых Штатов Америки Джон Кирби заявил, что штаты уделяют большое внимание вопросу поставкам систем противовоздушной обороны для украинской армии.

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По словам американского чиновника, Вооружённые силы Украины вполне успешно отражают российские атаки и в течение последних 2 - 3 дней, справляясь с большинством угроз в воздухе. Упомянуто было и украинское контрнаступление, к которому украинская армия якобы получила всё, что просила: бронетехнику, артиллерию, боеприпасы, системы ПВО, организацию учений для украинских военных.

Кирби подчеркнул, что штаты не собираются на этом останавливаться и продолжат поставлять Украине военную технику и боеприпасы.

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Вчера Военно-воздушные силы Украины в ходе отражении российской атаки в Киеве сбили собственный беспилотник турецкого производства Bayraktar TB2. Сообщается, что из-за технической неисправности украинские военные потеряли над ним контроль, поэтому его пришлось сбить.