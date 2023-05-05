Они согласны с путём Молдовы искать мирный способ возвращения региона.

Повышенное скопление украинской группировки войск возле Приднестровье вызвало подозрение, что Украина может иметь намерения по содействию Молдове в вооружённом возвращении региона в состав государства, за что может попросить доступ к складам в посёлке Колбас.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулебе заявил, что хоть и украинская армия действительно сосредоточила существенное число войск возле Приднестровья, это всё в целях «сдерживания и контроля за ситуацией» и никаких намерений атаковать регион у украинцев не имеется. Дипломат отметил, что Украина уважает выбор Молдовы предпринимать мирные попытки вернуть регион под свой контроль.

Кулеба упомянул заинтересованность Украины к складам боеприпасов в Колбасной, подтвердив их ценность. Как аргумент он использовал то, что в военное время любое снаряжение на вес золота, приведя в пример ситуацию с расконсервированием танков 50-60х годов Россией. Правда, украинское правительство не имеет информации что именно лежит на складах и в каком оно состоянии - подчеркнул украинский министр.

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Ранее в российских СМИ писали, что Украина готовит провокации в Приднестровье с 9 по 15 мая, желая заполучить контроль над складом боеприпасов в Колбасной.