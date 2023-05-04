Он обсудил это с финским коллегой.

Во время своего визита в Финляндию Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с финским коллегой ситуацию с поставкой западных истребителей. Он выразил уверенность, что после начала контрнаступления союзники могут задуматься над передачей авиации украинской армии и финны могут стать первыми в списке.

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Президент Финляндии Саули Ниинистё ответил Зеленскому, что у них нет истребителей F-16, а только F-18 Hornet, которые сильно устарели. Передать их станет возможно только после полной модернизации военного авиапарка до моделей F-35, что займёт ни один год и к тому времени финские F-18 будут непригодны. Финляндия не планирует раньше времени отказываться от Hornet, объясняя это их географическим положением, то есть соседством с Россией. Несмотря на это, Зеленский сказал, что «нам нравятся ваши самолёты», намекнув финскому коллеге.

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Украинский президент считает, что, как показывает практика, после успехов на поле боя союзники начинают более щедро действовать в плане передачи оружия, поэтому в случае успеха контрнаступления есть шансы получить западную авиацию. Владимир Зеленский отметил, что было бы хорошо, чтобы сначала всё-таки дали истребители, так было бы проще, но он благодарен и за то, как есть.