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Западные СМИ: НАТО опасается диверсий в Европе со стороны России
Мишенями для России могут стать подводные кабеля в Атлантическом океане.
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Издание Reuters приводит слова Генерального секретаря НАТО по вопросам разведки и безопасности Дэвида Кеттлера, который предполагает, что Россия может организовать диверсионные атаки по объектам критической инфраструктуры в Европе, с меньшей вероятностью даже в Северной Америке. В качестве мотивации для страны указывают желание навредить украинским союзникам.

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Чиновник называет основными целями подводные кабели в Атлантическом океане и другие объекты инфраструктуры. В районе взрыва газопровода «Северный поток» наблюдается повышенная активность российских кораблей, которую связывают с разведывательными работами для установления потенциальных целей диверсий.

Financial Times также прокомментировали ситуацию, подтвердив возможную разведку уязвимости критической инфраструктуры в европейских странах. В пример приводится ситуация, когда в январе был переразан один из двух оптоволоконных кабелей, соединяющих материковую часть Норвегии с арктическим архипелагом Шпицберген. Правда, вряд ли этого достаточно для каких-то обвинений.

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Ранее публиковалось совместное расследование журналистов скандинавских стран, которые сообщали о попытках России составить карту морской инфраструктуры Европы, чтобы впоследствии иметь возможность атаковать её при необходимости. Издание публиковало фотографии российских кораблей, где присутствовали вооружённые люди в камуфляжной форме.


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