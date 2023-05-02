Обычно страна воздерживалась от голосований, где Россию обвиняют в агрессии или ведении войны.

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С 24 февраля 2022 года Китай пытается избегать каких-либо точных определений боевым действиям на украинских территориях, не называя их ни украинскими, ни российскими официальными формулировками. Китайские чиновники предпочитают использовать термин «украинский конфликт» и всегда подчёркивают, что они понимают его суть.

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Впервые за долгое время китайская делегация в Организации Объединённых Наций нарушила свою традицию. Во время голосования по документу А/77/L.65 «Сотрудничество между ООН и Советом Европы» китайский делегат поддержал резолюцию, как и другие 122 страны. Против голосовало пять стран - Россия, Белоруссия, КНДР, Сирия и Никарагуа.

Нюанс в том, что в документе есть момент, где говорится о «беспрецедентных вызовах, стоящих перед Европой после агрессии Российской Федерации против Украины, а до этого против Грузии»

Китай вполне мог удержаться от голосования, как это сделало другие 18 голосующих стран, включая Иран, но решил почему-то всё-таки поддержать резолюцию своим голосом «за»

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Россия пыталась поднять в Генеральной ассамблее Организации Объединённых Наций вопрос изменения формулировки, чтобы имела нейтральный характер, однако её не услышали.