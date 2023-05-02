Не уточняется, был ли владелец прав украинцем .

Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон неоднократно посещал Украину и имел достаточно тёплые дружеские отношения с украинским президентом Владимиром Зеленским, а ряд ситуаций во время его должностной каденции стали поводом для новых интернет-мемов. Нидерландская полиция задержала водителя с поддельными водительскими правами, выданными в Украине. Интересно то, что они были оформлены на имя Бориса Джонсона, а их срок действия заканчивался в 3000 году. Владельцем прав оказался 35-летний житель Зёйдхорна, врезавшийся в столб на пути. Полиция сочла, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому задержала и обнаружила при нём необычные документы.

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В полиции заявили, что к сожалению для мужчины, они не повелись на его поддельное водительское удостоверение. Не было упомянуто является ли правонарушитель украинцем или британцем и откуда у него документ. В любом случае, права на имя бывшего британского главы правительства были изъяты.

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Два года назад в Нидерландах произошла ситуация, когда болельщика Формулы-1 спутали с сицилийским мафиозным боссом Матео Мессиной Денаро. Он был задержан по запросу итальянской полиции.