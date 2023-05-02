Это может навредить единству Контактной группы по обороне Украины.

Каждый месяц на авиабазе Рамштайн в Германии, являющейся штаб-квартирой Военно-воздушных сил Соединённых Штатов Америки, глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин собирает более сорока стран, принимающих участие в обсуждении военной поддержки Украины. На встрече страны сообщают о готовности передать украинской армии какое-либо вооружение.

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Однако, как сообщает издание Politico, в последнее время между странами-участниками Контактной группы по обороне Украины возникают разногласия, что вредит их единству в вопросах поддержки Украины. Ещё на последней встрече в формате «Рамштайн» украинские союзники разделились на разные лагеря касаемо отправки западных истребителей украинской армии, ведь только недавно они кое-как смогли согласовать передачу танков, а украинское правительство просит ещё.

Но основная проблема кроется в том, что некоторые страны попросту не готовы передавать что-либо Украине из-за потребностей пополнять собственные запасы. Politico пишет, что как раз таки этот вопрос поднял один из европейских дипломатов.

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Есть страны, которые и вовсе кормят союзников обещаниями за столом переговоров. На каждой встрече они обещают поставить своё вооружение украинской армии, но не обозначают сроки. Встреча за встречей, а обещания остаются все те же, без намёка на их выполнение.