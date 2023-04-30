Спикер Восточной группировки Вооружённых сил Украины Сергей Череватый заявил, что сейчас идут активные бои за «дорогу жизни» в Бахмуте, которая является основной логистической цепочкой для восточных территорий.
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По словам украинского офицера, там действительно сложная ситуация, но украинская армия пока не даёт российским военным обрезать логистику на востоке полностью. Череватый подчёркивает важность «дороги жизни», через которую поставляются боеприпасы, медикаменты, продовольствие, а также вывозятся раненые бойцы. Российские эксперты оценивали, что по ней проходит 60% от всех поставок на востоке.
ЧВК «Вагнер» сообщали о попытках украинцев прорваться и вернуть полный контроль над важной для логистики трассой, но тогда говорилось о безуспешном результате. Скорее всего, реальная ситуация на поле боя сделала «дорогу жизни» одной из точек, где постоянный артиллерийский огонь не даёт заполучить контроль как одной стороне, так и другой.
Ранее Сергей Череватый сообщил о «артиллерийской диете» для украинских военнослужащих, к которой уже давно привыкли из-за имеющегося дефицита. При этом говорится о достижении паритета артиллерийского огня с российской армией, так как украинские военные более экономно тратят снаряды, неоднократно сверяя данные разведки с точкой нанесения огня.