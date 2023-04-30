Основатель ЧВК «Вагнер» отмечает боевую готовность украинских сил.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин дал интервью российскому журналисту Семёну Пегову, прокомментировав готовность украинской армии к проведению контрнаступательных операций. Он отмечает, что погода для западных танков становится благоприятной, а количество украинских сил увеличивается с каждым днём.

реклама

По словам Пригожина, Украина готова к контрнаступлению. Раньше их сдерживала дождливая погода и внутренние сложности, например нехватка личного состава, боеприпасов, техники, но сейчас ситуация иная. Он добавил, что идёт активная передислокация украинских войск: одних выводят в тыловые районы, других заводят на «передок»

За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Евгений Пригожин отмечает высокую боевую готовность украинской армии и правильно выполняемую ими работу. В 2014 году это была «армия голодранцев», закрывающая свои фланги добровольческими батальонами, а к 2022 году она хорошо подтянула себя и была готова противостоять российской армии. Ещё с первых дней боевых действий украинские военнослужащие упорно и смело давали отпор российским военным - говорит Пригожин.