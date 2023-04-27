Страны нашли «точки пересечения» мирных планов.

Вчера Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпинем, о чём более подробно рассказал пресс-секретарь украинского президента. В тот же день Зеленским принято решение назначить украинского посла в Китай, а глава китайского государства отправил своих специальных представителей для «для общения со всеми сторонами по политическому урегулированию кризиса в Украине»

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По словам пресс-секретаря украинского президента Сергея Никифорова, сам факт проведения такого телефонного разговора важен, так как он возобновил дипломатические отношения между странами. Отмечается, что Китай согласился развивать украинско-китайское партнёрство, а ведь именно китайцы являлись главным торговым партнёром для украинцев перед началом военного конфликта. Никифоров упомянул, что украинский мирный план имеет «точки пересечения» с китайским, в особенности когда речь о ядерной безопасности. По его словам, как раз таки с этих «точек» можно начинать диалог.

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Насчёт позиция Китая относительно украинских территорий, Владимир Зеленский вечером после разговора записал видеообращение, где в очередной раз обозначил необходимость выйти на границы 1991 года, тем самым напомнив о решительности украинского правительства не идти на уступки перед Россией.