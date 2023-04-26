Этим штаты себя ещё больше свяжут с украинской целью вернуть все утраченные территории.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

На веб-портале Yahoo News опубликована статья, где рассказывается о совместном законопроекте между американскими конгрессменами, предполагающем принятие резолюции о украинских границах по состоянию на 1991 год. Перед тем, как законопроект попадёт в конгресс, его должен рассмотреть комитет по иностранным делам.

реклама

В резолюции говорится, что политика Соединённых Штатов Америки заключается в том, чтобы Украина смогла восстановить границы по состоянию на 1991 год, когда в её состав де-факто входил Крым, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская область.

Встатье один из сотрудников конгресса, знакомый с содержанием документа, сообщает о демонстрации им широкой поддержки Украины и призыве выйти за рамки, предоставив украинской армии то, что ей нужно и сколько нужно. Примечательно, что авторами резолюции являются члены двух разных фракций - Республиканской(конгрессмен Джо Уилсон) и Демократической(конгрессмен Стив Коэн)

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Украинское правительство, включая Президента Украины Владимира Зеленского, неоднократно упоминала, что закончить боевые действия можно только возвращением всех утраченных украинских территорий, включая Крымский полуостров.