На веб-портале Yahoo News опубликована статья, где рассказывается о совместном законопроекте между американскими конгрессменами, предполагающем принятие резолюции о украинских границах по состоянию на 1991 год. Перед тем, как законопроект попадёт в конгресс, его должен рассмотреть комитет по иностранным делам.
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В резолюции говорится, что политика Соединённых Штатов Америки заключается в том, чтобы Украина смогла восстановить границы по состоянию на 1991 год, когда в её состав де-факто входил Крым, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская область.
Встатье один из сотрудников конгресса, знакомый с содержанием документа, сообщает о демонстрации им широкой поддержки Украины и призыве выйти за рамки, предоставив украинской армии то, что ей нужно и сколько нужно. Примечательно, что авторами резолюции являются члены двух разных фракций - Республиканской(конгрессмен Джо Уилсон) и Демократической(конгрессмен Стив Коэн)
Украинское правительство, включая Президента Украины Владимира Зеленского, неоднократно упоминала, что закончить боевые действия можно только возвращением всех утраченных украинских территорий, включая Крымский полуостров.