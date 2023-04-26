Издание Bloomberg сообщает, что в Украине надеются получить доступ к артиллерийскому арсеналу Южной Кореи, которые содержит тысячи орудий и сотни тысяч боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов калибра 155-мм, очень востребованного сейчас.
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Украинское правительство неоднократно подавало официальные запросы на военные поставки, но Южная Корея ссылалась на внутренние запреты, определённые законодательством. Правда, в какой-то момент, южнокорейский президент Юн Сок Ёль согласился поставлять украинской армии вооружение, но быстро изменил своё мнение, чтобы сохранить отношения с Россией.
При этом Соединённые Штаты Америки также заинтересованы в военных закупках у Южной Кореи, которые дали бы возможность наладить поставки артиллерийских снарядов для украинской армии. Американцы даже собрались взять в аренду 500 тысяч снарядов калибра 155-мм, чтобы передать свои, а для восполнения собственных резервов использовать арендованные у Южной Кореи боеприпасы.
Вполне вероятно, что позиция южнокорейского правительства окончательно сформируется после встречи американского президента Джо Байдена с Юн Сок Ёлем.