Связано это со скандальным заявлением китайского посла.

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Китайский посол во Франции Лу Шайе заявил, что на самом деле в международном праве статус стран бывшего Советского союза никак не определен, а соответствующих международных соглашений никто не подписывал. К тому же посол назвал Крым изначально русским. Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил слова Шайе, а в Министерстве иностранных дел Франции «с ужасом восприняли» его заявление.

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Министерство иностранных дел Китая решило поправить ситуацию, напомнив о китайской позиции касаемо этого вопроса. По словам пресс-секретаря ведомства Мао Нины, в Китае без изменений уважают границы стран бывшего Советского союза, установленные сразу после его распаду в 1991 году. Упоминается, что в китайском государстве ведутся «двусторонние отношения дружбы и сотрудничества» с постсоветскими странами, а средства массовой информации искажают позицию страны по Украине.

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Китайский дипломат неоднократно «отбеливала» заявления китайских послов и имеет достаточно нейтральную риторику, которая очевидно необходимо для защиты Китая. Практически в каждой своей речи она упоминает уважение Китаем целей и принципов устава Организации Объединённых Наций.