Украинские представители отрицают эту информацию.

Не так давно авторитетное американские издание The Washington Post выпустило новость о планируемом украинской армией ударе по Москве 24 февраля 2023 года в честь годовщины боевых действий. Сообщалось, что планированием занималось Главное управление разведки Министерства обороны Украины, но доблестные Соединённые Штаты Америки отговорили их от этой задумки.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию в своём Twitter. По его словам, Украина не задумывала никаких ударов по Москве, потому что в этом нет логики и конечной стратегической выгоды. Для сторонников этой теории он ставит следующие вопросы: «Зачем это нужно? Какую задачу решит такая одноразовая акция? Измениться ли от этого ход боевых действий? Заставит ли это русских сдаться? Снимет ли это потребность в западном оружии?»

Представитель украинских властей утверждает, что The Washington Post опубликовали конспирологическую теорию, цель которой показать западу какая Украина «неразумная, инфантильная и импульсивная страна, которой опасно доверить серьёзное оружие»

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Михаил Подоляк подчеркнул, что дальнобойные ракеты нужны украинской армии для уничтожения российской логистики на украинских территориях, а авиация для защиты неба и разрушения российских укреплений, но не для нанесений ударов по Москве.