Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на заявления американских чиновников и официальной документации, сообщает о иранских поставках в Россию более 300 тысяч артиллерийских снарядов всего за полгода. Помимо этого страна доставила через море более миллиона патронов.
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Военные поставки осуществляют через Каспийское море российскими кораблями. Последняя доставка боеприпасов, как отмечает издание, произошла в начале марта этого года. Тогда на грузовом корабле «Расул Гамзатов» было переправлена одна тысяча контейнеров с 2 000 артиллерийскими снарядами.
Ситуацию отказалось комментировать как представительство Ирана в Организации Объединённых Наций, Министерство обороны России, так и Совет национальной безопасности Соединённых Штатов Америки.
Журналисты издания отмечают, что штаты совместно с союзниками уже искали способы сорвать поставки иранского оружия в Россию, но до этого они осуществлялись с помощью грузовых самолётов, из-за чего препятствовать этому было невозможно. Сейчас же есть возможность заблокировать поставки через Каспийское море, но для этого необходимо содействие бывших социалистических республик Советского союза, которые имеют дружественные отношения с Россией.