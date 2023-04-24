Подготовка украинской армии может быть недостаточной.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Украинское военно-политическое командование активно работает над увеличением численности Вооружённых сил Украины. Только одни штурмовые бригады в составе Министерства внутренних дел Украины, которых, кстати, уже девять, будут начислять порядка 40 тысяч личного состава.

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Однако даже это не покоит украинских чиновников - узнали Financial Times. По итогам опроса, проведённого среда украинских политических деятелей, издание пришло к выводу, что в Украине активно переживают насчёт готовящегося контрнаступления. Есть два предполагаемых плачевных сценариев: первый - несмотря на активную подготовку, удастся заполучить контроль над малым числом территорий, и второй - наступление вовсе провалится, а союзники снизят количество вливаемой военной техники. При втором раскладе запад всё чаще будет напоминать украинскому правительство о возможности пойти на уступки российской стороны.

Более того, исходя из утёкших в сеть секретных документов Министерства обороны Соединённых Штатов Америки, была информация о начале контрнаступления уже 30 апреля. Издание CNN пришло к выводу, что после утечки в Киеве решили повременить с планами.

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Представители Кремля же сообщают, что отслеживают всю информацию о контрнаступлении украинской армии, чтобы учитывать их при планировании военных действий.