Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Financial Times: В Украине опасаются провала контрнаступления
Подготовка украинской армии может быть недостаточной.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Украинское военно-политическое командование активно работает над увеличением численности Вооружённых сил Украины. Только одни штурмовые бригады в составе Министерства внутренних дел Украины, которых, кстати, уже девять, будут начислять порядка 40 тысяч личного состава.

реклама

Однако даже это не покоит украинских чиновников - узнали Financial Times. По итогам опроса, проведённого среда украинских политических деятелей, издание пришло к выводу, что в Украине активно переживают насчёт готовящегося контрнаступления. Есть два предполагаемых плачевных сценариев: первый - несмотря на активную подготовку, удастся заполучить контроль над малым числом территорий, и второй - наступление вовсе провалится, а союзники снизят количество вливаемой военной техники. При втором раскладе запад всё чаще будет напоминать украинскому правительство о возможности пойти на уступки российской стороны.

Более того, исходя из утёкших в сеть секретных документов Министерства обороны Соединённых Штатов Америки, была информация о начале контрнаступления уже 30 апреля. Издание CNN пришло к выводу, что после утечки в Киеве решили повременить с планами.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Представители Кремля же сообщают, что отслеживают всю информацию о контрнаступлении украинской армии, чтобы учитывать их при планировании военных действий.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #контрнаступление
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Украинская армия использует иорданские ракеты, которые первоначально были проданы Армении
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский расчёт "Корнета" поразил цель с предельного расстояния в 8000 метров и показал видео
6
В РФ прибыл новый дрон-камикадзе из Ирана – Arash-2 с дальностью до 2000 км и боеголовкой до 200 кг
11
В США показали фото огромных истребителей Су-27СК и Су-30МК на фоне "малюток" F-16 ВВС Индонезии
1
На Украине создали новую 100-миллиметровую САУ, уступающую даже старым танкам из серии Т-54/55
28
Google отстает в разработке ИИ, поэтому объединяет подразделения Brain Division и DeepMind
+
РФ научилась сжигать, а Китай брать под контроль спутники США – Пентагон готовится к кибервойне
9
Робот Маркер станет сухопутным "авианосцем" для роевой сотни ударных БПЛА БАС-80
+
Согласно исследованию геймеры в возрасте 50 лет и старше становятся растущей силой
9
Российский миллиардер Дерипаска предрекает завершение доминирования американского доллара
3
Новак сообщил о стремительном переходе к национальным валютам при расчётах за российские энергоресурсы
+
Низкий спрос на видеокарты вынудил NVIDIA снижать цены – GeForce RTX 4060 Ti будет стоить $400
21
В результате эксплуатации эрзац-РСЗО, артиллеристы ВСУ чуть не погибли от собственной ракеты
6
Большинство словацких и польских МиГ-29 отправились не на фронт в ВСУ, а на процедуру канибализации
1
Всё больше владельцев Ryzen 7000X3D жалуется на выход их из строя — CPU выгорает вместе с матплатой
31
The New York Times: Китай наращивает ядерный потенциал с помощью России
1
Украина получила систему ПВО HAWK, но есть один нюанс - данный комплекс передали без радаров вообще
8
GTX 1660 Ti и RTX 3050 сравнили в играх — близкая производительность, но стоит ли экономить
21
Radeon RX 6950 XT продолжает дешеветь — ценник RTX 4070 при более высоком уровне производительности
2
Пригожин сообщил о бунтах среди бойцов ВСУ в Часовом Яре и Константиновке
8
Планирующие авиабомбы ВКС РФ заставили крепко задуматься США и Украину и начать искать противоядие
1

Популярные статьи

Лучший однобашенный 4-х трубочный кулер для 12700К
12
Успехи и провалы самой красной компании в мире - AMD
22
Железные итоги апреля: лучшая игровая сборка для геймеров на GeForce RTX 4070 + Ryzen 7 7700X
24
Elitegroup Computer Systems (ECS) - производитель материнских плат и видеокарт, о котором все забыли
21
Почему большинство возрожденных отраслей, заводов и предприятий СССР были американскими
61
Собираем универсальный флагманский ПК для видеоблогера или игрового стримера
5
Лидер группы НАИВ высказался в поддержку семьи Москалёвых
96
О The Sims 5 Project Rene - графика, кооператив и мультиплеер, основные механики и другое
7
Малоизвестные факты, неудачи и будущее компании Intel
6
Сборка Stable Diffusion web UI Neuro: Доступная и простая в использовании нейросеть. Часть 1
+

Сейчас обсуждают

&lt;TopUpdate&gt;
09:40
в серверах другой сокет. а ам5 это новый сокет. с такой странной не доработкой ввиде толстенной крышки. амд могла бы сделать толще текстолит. и уменьшить толщину крышку.
Очередной процессор AMD Ryzen 7 7800X3D вышел из строя вместе с материнской платой ASUS
ChandlerXAAP
09:39
Есть статистика, что в основном прогар происходит на мат платах от Asus
Очередной процессор AMD Ryzen 7 7800X3D вышел из строя вместе с материнской платой ASUS
Lurker-beta
09:39
хз почему видео не вставили, но на видео, с которого взяли верхнее фото ракеты действительно летят куда попало.
В результате эксплуатации эрзац-РСЗО, артиллеристы ВСУ чуть не погибли от собственной ракеты
Aleksey Smirnov
09:38
Помогают=погамают? Тогда логично. Я сам уже дед, меня донатить хрен заставишь х)
Согласно исследованию геймеры в возрасте 50 лет и старше становятся растущей силой
linux4ever
09:34
Этому сокету на эпиках и трипперах уже 6 лет.
Очередной процессор AMD Ryzen 7 7800X3D вышел из строя вместе с материнской платой ASUS
Omon-Ra
09:31
пожалуй 5600х сменю на 5800х3д и буду сидеть несколько лет
Очередной процессор AMD Ryzen 7 7800X3D вышел из строя вместе с материнской платой ASUS
Megagad
09:30
Э! Леший! А где Тремалрайты? Или уже не любы? Вроде Thermalright Silver Arrow как раз имеет ЧЕТЫРЕ трубки, не?
Лучший однобашенный 4-х трубочный кулер для 12700К
Misha hm
09:30
Уважаемый автор, что-нибудь сам смотришь из этого? (без сарказма)
Итоги гоночного уик-энда 22-23 апреля
Megagad
09:27
Есть три вида лжи: Лож Наглая лож Статистика ;)
Лучший однобашенный 4-х трубочный кулер для 12700К
Зося Шах
09:26
Глупо это ты свои статейки через чатжпт генериш паулик
Малоизвестные факты, неудачи и будущее компании Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем