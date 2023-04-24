Об этом сообщил спикер ВВС ВСУ.

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Спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что в страну прибыл первый дивизион зенитно-ракетных комплексов Patriot, который встал на вооружение украинской армии. Остальная обещанная союзниками техника находится в пути.

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По словам украинского офицера, американский комплекс сможет эффективно использоваться против баллистических ракет и аэродинамических целей, в том числе снарядов С-300. Он выразил надежду, что Patriot помогут и в случае с российской авиацией. Юрий Игнат уже уточнял, что украинской армии нужны американские истребители F-16, чтобы иметь шанс противодействовать российским истребителям.

Информация о готовящейся поставке американских зенитно-ракетных комплексов появилась после Пасхи. Первая партия передана Германией, ещё своё обещание перед украинским правительством поставить технику имеют Соединённые Штаты Америки и Нидерланды. Правда, никаких конкретных временных промежутков для доставки оставшейся техники пока что нет.

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В конце марта издание CNN сообщало о завершении обучения украинских военнослужащих по эксплуатации ЗРК Patriot, которые смогут развернуть на поле боя уже в течение следующих двух недель.