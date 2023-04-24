Она будет числиться в Интернациональном легионе как сержант.

Бывший депутат шведского парламента от партии «Шведские демократы» 42-летняя Каролина Норденгрипп опубликовала в своём Instagram фотографии с документами о её зачислении в Интернациональный легион Вооружённых сил Украины. Шведский политик будет проходить службу в звании сержанта.

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Начиная с 24 февраля 2022 года, будучи шведским депутатом и членом комитета по обороне, Каролина Норденгрипп активно мониторила события в Украине. Ещё тогда она заявляла в интервью шведскому изданию Boras Tidning, что считает своим долгом принять участие в боевых действиях на украинской стороне.

Как оказалось, после истечения срока депутатских полномочий, Норденгрипп не отступила от своих слов и действительно решилась на зачисление в Интернациональный легион украинской армии. По её словам, процедура очень бюрократическая и сложная. Только на решение вопросов с документами ушло три дня.

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Во время своей политической карьеры депутат посещала украинские территории и даже сделала татуировку с украинским гербом. Вполне возможно, что она действительно имеет идеологическую мотивацию, раз пошла на военную службу в другой стране, а не демонстрировала в Швеции солидарность с украинцам в личных политических целях.