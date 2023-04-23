Заместитель Министра иностранных дел Украины Андрей Мельник написал в своём Twitter главное условие для завершения боевых действий уже в этом году. Он считает, что для этого Украине нужно в десять раз больше оружия от украинских партнёров.
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Более того, украинский политик предложил союзникам отдать Украине 1% от своего ВВП для осуществления военных поставок, чтобы улучшить положение страны. По мнению Мельника, завершение боевых действий зависит от того, решаться ли страны запада перешагнуть обозначенные «красные линии», или продолжат опасаться ядерного удара от России.
Андрей Мельник видит необходимость уже сейчас решить вопрос дальнобойных ракет и современных западных истребителей. Нюанс в том, что первое украинской армии в принципе давать не хотят из-за опасений нанесения ударов по российским территориям, а второе остаётся в долгосрочной перспективе, так как в Соединённых Штатах Америки не считают нужным на данном этапе конфликта передавать Украине западную авиацию.
Известно, что итогам 11 встречи Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» было принято решение об усилении поставок систем противовоздушной обороны и боеприпасов к ней. Только вот Мельник уверен, что для завершения боевых действий нужно говорить о наступательном вооружении, а не оборонительном.