Российский миллиардер Олег Дерипаска, состояние которого оценивается в 2,6 миллиардов долларов, расписал в своём Telegram-канале прогноз по утере доминирующей позиции американского доллара в международной финансовой системе.
реклама
По мнению Дерипаски, в прошлом десятилетии можно было бы смело говорить о непоколебимости американского доллара в глобальной финансовой системе, но сейчас из-за введения штатами санкций эта позиция кажется неверной.
Миллиардер прогнозирует, что уже через пять лет «мир будет более сбалансирован, расчеты диверсифицированы, крипто-цифровые валюты будут совместимы», отмечая в краткой перспективе сложность этой ситуации, но она уберёт такого финансового гегемона, как американский доллар. Олег Дерипаска выразил сожаление, что «наша кабальная финансовая система будет тянуть вниз, вися тяжелой гирей дорогих кредитов в экономике России»
Бывший Министр финансов Соединённых Штатов Америки Лоуренс Саммерс публиковал в Bloomberg статью, где объяснял продолжающееся доминирование американского доллара. Дерипаска же отметил, что не видит приведения соответствующих аргументов, да и в целом ему в это не верится.