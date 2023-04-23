Издание Reuters, ссылаясь на источник в виде высокопоставленного американского чиновника, рассказало о действиях со стороны Президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена по актуализации гарантий безопасности для Южной Кореи.
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Американский президент благодарен, что ряд стран Индо-Тихоокеанского региона отказались от своего ядерного потенциала из-за «ядерного зонтика» штатов. Источник издания отметил, что всё это происходит на фоне наращивания ядерного потенциала Китая, провокаций Северной Кореи и конфликтов с участием России. Было добавлено, что позиция Соединённых Штатов Америки касаемо Южной Кореи остаётся прежней: американцы будут гарантировать ядерную безопасность страны.
Среди жителей Южной Кореи всё чаще появляются идеи по обретению собственного ядерного арсенала. Институт политических исследований в Сеуле провёл опрос, в ходе которого целых 64,3% южнокорейцев поддерживали разработку государственной ядерной программы. В следующем опросе, где респондентов спрашивали о уверенности в содействии южнокорейской безопасности со стороны Соединённых Штатов Америки, 54,2% из прошенных ответили о неуверенности в готовности штатов пожертвовать своей безопасностью ради Южной Кореи.