Они поддержали акцию Hope in High Heels.

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

В Канаде мужчины-министры решили поддержать женщин, подвергнутых насилию, коллективно придя на заседание в розовых туфлях на каблуках. Соответствующий ролик был опубликовал в своём Twitter сирийско-канадский политик Омар Альгабра, занимающий пост Министра транспорта страны.

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Канадские политики решили принять участие в ежегодной акции Hope in High Heels («Надежда на высоких каблуках»), которая посвящена проблеме насилия по отношению к женщинам. Правда, не особо понятно насколько сильно министры на каблуках могут оказать помощь женщинам. Возможно, им стоило предпринять более эффективные меры на самом заседании путём принятия тематических решений.

Акция активно проводится организацией Halton Women's Place, которая в течение 13 лет собирает деньги на поддержку женского пола, пострадавшего от насилия. С просьбой надеть каблуки к чиновникам обратились активисты самой организации, которые впоследствии поблагодарили министров за поддержку.

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В этом году в рамках акции Hope in High Heels планируется провести массовое шествие мужчин на каблуках, которое пройдёт в канадских городах Милтон и Берлингтон.