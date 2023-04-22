Министр обороны страны видит в этом ответные действия.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал случаи проникновения украинских военнослужащих на российские территории. Немецкий министр считает, что это вполне нормальное явление в сложившихся обстоятельствах.

реклама

По мнению Писториуса, нет ничего плохого в том, что сторона, которую атаковали, перемещается по территориям противника с целью уничтожить его логистические маршруты. Он обозначил, что пока украинские войска не осуществляют нападения на города, мирных жителей, гражданские районы - с этим нужно смириться.

Стоит отметить, что Министр обороны Украины Алексей Резников выступил с гарантиями неприменения западного оружия по российским территориям. В то же время Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил отсутствия запрета со стороны союзников наносить удары по российским территориям с помощью украинского оружия.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В утёкших в сеть секретных документах Министерства обороны Соединённых Штатов Америки были упоминания возможного применения дальнобойных ракет по российским территориям. В связи с этим штаты опасаются поставлять украинской армии ракеты ATACMS дальностью до 300 километров.