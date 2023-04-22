Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал случаи проникновения украинских военнослужащих на российские территории. Немецкий министр считает, что это вполне нормальное явление в сложившихся обстоятельствах.
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По мнению Писториуса, нет ничего плохого в том, что сторона, которую атаковали, перемещается по территориям противника с целью уничтожить его логистические маршруты. Он обозначил, что пока украинские войска не осуществляют нападения на города, мирных жителей, гражданские районы - с этим нужно смириться.
Стоит отметить, что Министр обороны Украины Алексей Резников выступил с гарантиями неприменения западного оружия по российским территориям. В то же время Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил отсутствия запрета со стороны союзников наносить удары по российским территориям с помощью украинского оружия.
В утёкших в сеть секретных документах Министерства обороны Соединённых Штатов Америки были упоминания возможного применения дальнобойных ракет по российским территориям. В связи с этим штаты опасаются поставлять украинской армии ракеты ATACMS дальностью до 300 километров.