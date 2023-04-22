Он был оператором РСЗО «Ураган»

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал военному корреспонденту Александру Симонову о сыне пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова - Николае, который проходил службу в составе частной военной компании.

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По словам Пригожина, из его знакомых только один Песков отправил своего сына на службу, попросив забрать обыкновенным артиллеристом. Он отмечает, что Николай Песков успешно отработал своё «по колено в грязи», работая с реактивной системой залпового огня «Ураган»

Николай Песков, до 2019 года носивший фамилию своего отчима - Чоулз, является российским бизнесменом, переехавшим в 90-х в Великобритании, где отбывал 15-месячный срок в колонии за кражу мобильного телефона. Примечательно, что он проходил военную службу в составе Ракетных войск стратегического назначения с 2010 по 2012.

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Во время частичной мобилизации в 2022 году Песков попал под розыгрыш людей, выдающих себя за сотрудников военкомата. Тогда же он им заявил, что не собирается служить и решит этот вопрос на другом уровне.