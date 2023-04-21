Издание Bloomberg сообщает, что страны «Большой семёрки(G7)» всерьёз рассматривают запрет на экспорт большей части своих товаров в Россию. Данный вопрос могут поднять уже на майском саммите международного клуба, хотя основной темой останется привлечение стран-участников Европейского союза к антироссийским санкциям. Особая заинтересованность в этом есть у Соединённых Штатов Америки.
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Журналисты издания подчёркивают, что на самом деле воплощение этой идеи не такая простая. Во-первых, её должны одобрить все участники «Большой семёрки», а во-вторых санкции будут распространяться не на все товары. К тому же не все европейские страны захотят примкнуть к решению G7, остановив свой экспорт товаров в Россию, ведь до сих пор среди сторонников антироссийских санкций есть те, кто обходит их выполнение.
Есть ещё одно опасение - политическое. Такие радикальные меры могут спровоцировать сближение России с Китаем в экономическом плане, что вынудит восточные страны формировать собственные торговые зоны и союзы для создания альтернативы западному экспорту товаров.