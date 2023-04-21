В штатах не рассматривают это как угрозу национальной безопасности.

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

В Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки сообщили, что на их радарах была обнаружена авиационная техника, идентифицированная как российская. Она зафиксирована противовоздушной обороной в зоне Аляски.

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Соединённые Штаты Америки принялись за перехват российского стратегического бомбардировщика Ту-95 при помощи американских истребителей F-16 и F-22 «Raptor» в международном воздушном пространстве. Уточняется, что российская авиация не нарушила американские границы.

В ведомстве прокомментировали ситуацию как обыденную, то есть такие полёты Россия осуществляет на постоянной основе. Штаты не видят в российских действиях провокацию или угрозу национальной безопасности страны.

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Примечательно, что подобные ситуации происходят действительно часто. В середине марта этого года Военно-воздушные силы Великобритании перехватили российский самолёт вблизи Эстонии. Связано это с тем, что пилот не связался с авиадиспетчерской службой страны. Уже другая ситуация произошла в Румынии, когда румынские патрульные авиационные силы перехватили три российских самолёта над Финским заливом и Балтийским морем, недалеко от воздушного пространства североатлантического альянса.