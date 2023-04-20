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«Ты же мужик. Будь им» - Минобороны России сняли агитационный ролик службы по контракту
В нём считают, что таксисты, охранники и фитнес-тренера выбрали неверную профессию.
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Министерство обороны России выпустило агитационный ролик, рекламирующий контрактную службу в российской армии. В нём указывается на три профессии: охранника, фитнес-тренера и таксиста, которые россияне заведомо неправильно выбрали, ведь могли отдавать долг родине.

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Изначально нам демонстрируют охранника, который внезапно оказывается в военной форме. Всплывает мотивационная надпись с призывом: «Разве таким защитником ты мечтал стать?»

После в ролике российского оборонного ведомства мы видим фитнес-тренера, страхующего клиента на жиме лёжа. Мужчина таким же случайным образом оказывается в военной форме и ему задаётся вопрос: «Разве в этом твоя сила?»

Последним гостем в ролике становится таксист, которому ставят похожий по смыслу вопрос «Разве такой путь ты хотел выбрать?»

В конце видеоролика показана группа из пяти российских солдат, в том числе главных героев видео. В центре экрана появляется надпись: «Ты же мужик. Будь им»

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Агитационный ролик заканчивается, а Министерство обороны предлагает поступить на службу по контракту, где обещается заработная плата от 204 тысячи рублей ежемесячно.

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#россия #минобороны #минобороны россии
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