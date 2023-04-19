Иначе страна не сможет развиваться.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армении необходимо отказаться от Карабаха, признав во всех международных документах старые границы Армянской ССР площадью 29,8 тысячи квадратных километров и отказавшись от территориальных претензий на регион. В ином случае мир для страны не наступит.

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Армянский политик уточнил, что если это не произойдёт, то Армении попросту не дадут развиваться в дальнейшем. Объясняется это тем, что мир не свыкнется с мыслью экономического, политического и военного развития страны, которая может применить свои силы по возвращению контроля над территориями.

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На текущий момент страна оспаривает принадлежность территорий Нагорного Карабаха с Азербайджаном, что периодически проявляется вооружёнными столкновениями. Чтобы не допустить дальнейшее разрастания территориального конфликта, Россия разместила там миротворческие силы. Однако союзная для россиян Армения, входящая в ОДКБ, не особо рада такому исходу, ведь по сути лишена части потенциальных территорий, на которые претендует.