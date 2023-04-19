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Египет был готов к передаче России 122-мм ракет, но США переубедили их - The Washington Post
Теперь они поставляют оружие Украине.
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Издание The Washington Post, ссылаясь на утёкшие в сеть секретные документы Министерства обороны Соединённых Штатов Америки, сообщают о желании Египта начать поставки ракет калибра 122-мм в Россию, которое утихло после мартовского визита в страну высокопоставленного американского чиновника.

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Предполагалось, что египетское правительство в феврале этого года хотело отправить 40 тысяч единиц ракет Sakr-45, которое использовали бы в реактивных система залпового огня. Причём делать это хотели в тайне, чтобы не разозлить запад.

Однако Соединённые Штаты Америки смогли убедить Египет это не делать. Более того, штаты добились продажи артиллерийских снарядов калибров 155-мм и 152-мм, которые были переданы Украине. По всей видимости, американская делегация смогла предложить более выгодные условия для продажи своего вооружения. К тому же Соединённые Штаты Америки оказывают Египту военную поддержку на сумму 1 миллиарда долларов ежегодно.

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В документах издания также утверждается, что в обмен египетское правительство может захотеть доступ к передовой американской военной продукции.

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