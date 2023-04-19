Связано это с наращиванием численности украинской группировки.

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Депутат Государственной думы Александр Бородай, одновременно являющийся председателем «Союза Добровольцев Донбасса», заявил, что в ближайшие 1,5 - 2 месяца случиться переломный момент в боевых действиях на украинских территориях, но есть нюанс.

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Он допустил проведение второй волны мобилизации, так как украинская армия нарастила своё ударную группировку войск и в течение определённого времени решиться идти в контрнаступление, где необходимо будет обороняться. Александр Бородай уточнил, что это произойдёт не в ближайшие несколько недель, а во второй половине мая.

По словам российского депутата, Россия в состоянии, в котором сейчас существует, подвергается опасностям и поэтому необходимо собрать максимум сил. Что насчёт прошедшей мобилизации, он считает её недостаточной.

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В Кремле уже прокомментировали слова депутата. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на текущий момент разговоров о второй волне мобилизации не ведётся. Правда, повестки через «Госуслуги» тоже считали когда-то невозможными, но в кратчайшие сроки всё изменилось.