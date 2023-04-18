Полковник Иван Мертвищев, занимающий должность начальника отдела организационно-мобилизационного управления в Генштабе, был осуждён за вымогательство взятки в виде немецкой стиральной машинки Bosch, цена которой 72 тысячи рублей. Ему назначили штраф на сумму 400 тысяч рублей и запрет на занятие должностей в государственных органах.
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К такому решению его приговорил 235-й гарнизонный военный суд. Сторона обвинения требовала дать офицеру два года лишения свободы, но сторона защита заявила, что и факта получения взятки не было: полковник даже не успел воспользоваться стиралкой. Итого суд счёл это покушением на мошенничество. Интересно, что Мертвищев уже написал рапорт с просьбой отправить его в зону боевых действий. По всей видимости, только так он сможет сохранить воинское звание и работу.
Требовал взятку офицер Генштаба с военного комиссара, которому обещал устроить проблему из-за плохих показателей осенней призывной кампании. Полковник объяснил зачем ему нужна была немецкая стиралка: он недавно сделал ремонт.