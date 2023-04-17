Бывший специальный представитель Государственного департамента Соединённых Штатов Америки по Украине Курт Волкер, занимавший эту должность с 2017 по 2019 год и активно консультирующий Белый дом в решениях по украинскому вопросу, заявил, что Украина уже может изолировать Крым от России.
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По мнению американского дипломата, для возвращения полуострова украинскими силами необязательно предпринимать военный захват: достаточно лишь нанести очередной удар по Крымскому мосту и, возможно, уничтожить военную базу в Севастополе. В таком случае контроль над Крымом останется лишь вопросом времени.
Волкер считает, что Путин ничего не сможет предпринять в ответ, а риск ответа тактическим ядерным оружием крайне невелик. В защиту своей точки зрения он приводит предупреждения Китая, Индии и Соединённых Штатов Америки об отсутствии необходимости применять ядерное оружие. Он подчеркнул, что даже если это произойдёт, то российская армия окажется не в восторге, потому что она получит ещё больший ответ и станет уязвима.
В конце 2021 года Курт Волкер писал, что западу нужно менять стратегию влияния и вводить санкции против России до того, как она предпримет какие-то действия. Он также призывал наращивать военную поддержку страны, не сигнализируя об этом Москве.