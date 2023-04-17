Для этого нужно нанести очередной удар по Крымскому мосту.

Бывший специальный представитель Государственного департамента Соединённых Штатов Америки по Украине Курт Волкер, занимавший эту должность с 2017 по 2019 год и активно консультирующий Белый дом в решениях по украинскому вопросу, заявил, что Украина уже может изолировать Крым от России.

реклама

По мнению американского дипломата, для возвращения полуострова украинскими силами необязательно предпринимать военный захват: достаточно лишь нанести очередной удар по Крымскому мосту и, возможно, уничтожить военную базу в Севастополе. В таком случае контроль над Крымом останется лишь вопросом времени.

Волкер считает, что Путин ничего не сможет предпринять в ответ, а риск ответа тактическим ядерным оружием крайне невелик. В защиту своей точки зрения он приводит предупреждения Китая, Индии и Соединённых Штатов Америки об отсутствии необходимости применять ядерное оружие. Он подчеркнул, что даже если это произойдёт, то российская армия окажется не в восторге, потому что она получит ещё больший ответ и станет уязвима.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В конце 2021 года Курт Волкер писал, что западу нужно менять стратегию влияния и вводить санкции против России до того, как она предпримет какие-то действия. Он также призывал наращивать военную поддержку страны, не сигнализируя об этом Москве.