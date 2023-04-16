Народный депутат Украины Сергей Рахманин, состоящий в комитете по вопросам национальной безопасности, заявил, что западные поставки вооружения запаздывают, а сам запад переоценил свои возможности по военной поддержке страны.
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Украинский депутат считает, что на это есть две причины - объективные и субъективные. Под объективными имеется в виду, что украинские союзники пытаются сделать доставку груза максимально безопасной, а это трудоёмкий и долгий процесс. Под субъективными - состояние техники, которая не новая и иногда требует капитального ремонта, что тоже занимает время.
Рахманин отмечает и проблему с советскими боеприпасами, которые украинцами по-прежнему используются из-за наличия старой техники. Беда в том, что эти боеприпасы в мире давно сместили западными, а их основной производитель - Россия, поэтому даже закупить в достаточном количестве не представляется возможным.
Сергей Рахманин думает, что об этом уже можно спокойно говорить, ведь украинские чиновники неоднократно поднимали имеющуюся проблематику, а западная пресса, в пример приводится The Washington Post, уже писало про несоблюдение запланированных сроков поставок вооружения.