На прошедшем 55-м заседании Межпарламентской ассамблеи стран Содружества Независимых Государств(СНГ), которое проходило внутри Таврического дворца в городе Санкт-Петербург, выступил питерский губернатор Александр Беглов. Больше всего всех смутило то, что его выступление происходило на фоне украинского флага.
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В сети недовольны тем, что украинский флаг висел возле и внутри здания дворца. Причём все козни скинули на Беглова, хотя он просто выступил с речью, когда позади него находились флаги стран-участников СНГ. Украина хоть и не принимает участие в заседаниях организации с 2014 года, однако формально числиться в ней, а в середине лета прошлого года Председатель исполнительного комитета СНГ выражал надежды на возвращение страны.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, имеющий личный конфликт с Губернатором Санкт-Петербурга, заявил, что пока одни погибают, чтобы сорвать флаг, другие: «топчась по их телам и плюя им в закрытые глаза, вешают его и прославляют»
Ранее россиянин Илья Степанов, член Национал-Большевистской партии имени Эдуарда Лимонова, сорвал украинский флаг напротив Таврического дворца, за что был задержан сотрудниками ФСО. Его отпустили после досмотра.