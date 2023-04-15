В городском парламенте Санкт-Петербурга прозвучала инициатива от депутатов по запрету продажи сигарет россиянам, рождённым после 2011 года. Если законопроект получит одобрение местного парламента, то его отправят на рассмотрение в Государственную думу.
реклама
Подобная практика закреплена в законодательстве Новой Зеландии, где действует запрет продажи сигарет тем, кто родился после 2009 года. Суть максимально простая: поспособствовать здоровому образу жизни среди молодёжи, которая когда-то вырастет. Правда, действительно ли это будет эффективно, учитывая возможность перепродавать пачки сигарет теми, на кого запрет не действует, риском появления чёрного рынка и уменьшением вливания налоговых обложений в казну с акцизов.
Ране Государственная дума приняла законопроект, запрещающий продажу никотиновых жидкостей для вейпа лицам, не достигшим 18-ти лет. Помимо этого запретили скидки на продажу самих вейпов, связанных с ними товаров, а также проведение рекламных кампаний продукции в социальных сетях. Демонстрировать товар на витринах тоже теперь нельзя.