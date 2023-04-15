Несмотря на союзнические отношения Украины с Соединёнными Штатами Америки и европейскими странами, которые обеспечивают украинскую армию необходимым вооружением, в том числе западной военной техникой, всё это может прекратиться в один момент.
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Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью ABC News упомянул, что если Украина не начнёт контрнаступление, то запад попросту перестанет давать деньги. Он объясняет это тем, что без украинских побед возникнет вопрос: стоит ли продолжать поддерживать Украину.
Позже Буданов уточнил, что ему неизвестны никакие негласные условия к украинским властям для продолжения поддержки, да и результаты контрнаступления Вооружённых сил Украины «все увидят и почувствуют» уже в ближайшее время.
Ранее была информация, что Соединённые Штаты Америки ожидают от Украины контрнаступления уже этой весной, без переноса к лету. Оно и понятно, ведь украинские чиновники сами неоднократно упоминали проведение наступления этой весной. К тому же западные страны должны получить отдачу от своих вложений, чтобы понять как им дальше обходиться с военной поддержкой Украины.