Американцы требуют отдачи от своих вложений.

Несмотря на союзнические отношения Украины с Соединёнными Штатами Америки и европейскими странами, которые обеспечивают украинскую армию необходимым вооружением, в том числе западной военной техникой, всё это может прекратиться в один момент.

реклама

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью ABC News упомянул, что если Украина не начнёт контрнаступление, то запад попросту перестанет давать деньги. Он объясняет это тем, что без украинских побед возникнет вопрос: стоит ли продолжать поддерживать Украину.

Позже Буданов уточнил, что ему неизвестны никакие негласные условия к украинским властям для продолжения поддержки, да и результаты контрнаступления Вооружённых сил Украины «все увидят и почувствуют» уже в ближайшее время.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ранее была информация, что Соединённые Штаты Америки ожидают от Украины контрнаступления уже этой весной, без переноса к лету. Оно и понятно, ведь украинские чиновники сами неоднократно упоминали проведение наступления этой весной. К тому же западные страны должны получить отдачу от своих вложений, чтобы понять как им дальше обходиться с военной поддержкой Украины.