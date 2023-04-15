Российский президент Владимир Путин утвердил федеральный закон, предусматривающий уголовную ответственность за сбор или уничтожение растений и грибов, внесённых в Красную книгу или защищённых специальными международными договорами. Закон вступит в силу через 180 дней.
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Нововведения в уголовном законодательстве предусматривают ответственность за сбор, оборот, уничтожение, повреждение или добычу грибов и растений, соответствующих вышеописанному критерию. Максимальное наказание можно получить за повреждение особо ценных растений до степени прекращения их роста, что грозит лишением свободы на срок до 4 лет, штрафом до 1 миллиона рублей. Если же нарушать новый закон решит группа лиц, например они организуют сбыт таких растений, то им грозит до 9 лет лишения свободы, 3 миллиона рублей штрафа.
Российское законодательство до этого момента также предусматривало ответственность, но административную, с наложением штрафа до 5 тысяч рублей. В Государственной думе считают, что нынешние меры обеспечивают недостаточную защиту особо ценным объектам растительного мира.