Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Путин подписал закон об уголовной ответственности за сбор редких растений и грибов
Злостным нарушителям грозит до 9 лет лишения свободы.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
RTX 4080 дешевеет вопреки курсу
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Российский президент Владимир Путин утвердил федеральный закон, предусматривающий уголовную ответственность за сбор или уничтожение растений и грибов, внесённых в Красную книгу или защищённых специальными международными договорами. Закон вступит в силу через 180 дней.

реклама

Нововведения в уголовном законодательстве предусматривают ответственность за сбор, оборот, уничтожение, повреждение или добычу грибов и растений, соответствующих вышеописанному критерию. Максимальное наказание можно получить за повреждение особо ценных растений до степени прекращения их роста, что грозит лишением свободы на срок до 4 лет, штрафом до 1 миллиона рублей. Если же нарушать новый закон решит группа лиц, например они организуют сбыт таких растений, то им грозит до 9 лет лишения свободы, 3 миллиона рублей штрафа.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Российское законодательство до этого момента также предусматривало ответственность, но административную, с наложением штрафа до 5 тысяч рублей. В Государственной думе считают, что нынешние меры обеспечивают недостаточную защиту особо ценным объектам растительного мира.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #путин
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Появились кадры советских танков Т-55 в зоне боевых действий
Глава украинской разведки: Запад перестанет давать деньги, если мы не начнём контрнаступление
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Отряд российских диверсантов захватил Leopard 2, но принял решение затопить танк в болоте
39
Пригожин: попытка запретить мне заниматься бизнесом в Санкт-Петербурге может окончиться плохо
45
На гусеничный БТР МТ-ЛБ установили пушку, прозванную "Адской молотилкой" и отправили на СВО
16
4 аутсайдера рынка видеокарт – почему не все популярные видеокарты достойны попасть в игровой ПК
7
Российский стрелок из винтовки "Опустошитель" поразил снайперскую пару ВСУ
11
В сети Kaspa начинается гонка вооружений
1
За ВСУ в роли дальнобойных снайперов "выступают" бывшие украинские биатлонистки
17
Xiaomi поставила на место обвиняющих её украинцев
7
Пригожин: с 19 марта 2022 года бойцы ЧВК «Вагнер» уничтожили 38 тысяч солдат украинской армии
3
Тихоокеанский флот ВМФ РФ поднят по тревоге в полном составе после приказа Шойгу
6
Бета драйвер Intel 31.0.101.4311 повышает производительность видеокарт Arc A770 и A750 в ряде игр
+
Курс доллара на Aliexpress опустился ниже рыночного
12
В США арестовали нацгвардейца за слив секретных документов Пентагона через сервер Minecraft
1
GeForce RTX 4070 приехала в магазины РФ – почему новая видеокарта NVIDIA такая дорогая
10
Американский генерал на месте второго пилота полетал на истребителе Су-30МКИ
2
Почему Биткоин продолжает расти, и когда за 1 монету будут давать 50 000 долларов
8
Захваченный Украиной российский танк Т-90А "Владимир" уже замечен в США в штате Луизиана
17
Замороженные активы ЦБ РФ придется вернуть по завершении конфликта на Украине - Die Welt
+
Гигантский дворник Tesla Cybertruck продемонстрировал свою способность очищать стекло
+
Видеокарты GeForce RTX 4070 подешевели в отечественной рознице на следующий день после своего дебюта
81

Популярные статьи

"Глупеют на глазах": ВС России нашли управу на переданные Киеву "умные" американские бомбы JDAM
3
10 полезных программ, которые нужны на каждом компьютере с Windows 10 и Windows 11 в 2023 году
20
10 захватывающих игр с открытым миром, в которые не надоедает играть месяцами
35
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Апрель)
39
Турция поставила на вооружение свой самый большой военный корабль-носитель ударных дронов Bayraktar
5
Пилот F-22 Raptor ВВС США совершил получасовой полет на истребителе Су-30МК российского производства
+
Выбор лучшей игровой клавиатуры в 2023 году
13
Блеск и нищета Radeon'ов, или проверка и тестирование 14 видеокарт из моей коллекции
17
Новое ядерное оружие США позволит сдержать коллективную угрозу со стороны России и Китая - AsiaTimes
9
AGEIA Technologies - история успехов и провалов компании, которая подарила нам технологию PhysX
21

Сейчас обсуждают

Pilat2009
08:19
На древних бтрах стоит теплак на 3 км и птур TOW
Появились кадры советских танков Т-55 в зоне боевых действий
Leonator
08:18
1. С возрастом замужества и родов есть некоторые моменты. Это у крестьян плодиться как кролики после первой женской крови было в норме вещей. В аристократии про возраст и телесное развитие все прекрас...
Сказание о том, как англосаксы основали Москву
Bodin Bod
08:08
Очко твое с гранатой в нем...
Отряд российских диверсантов захватил Leopard 2, но принял решение затопить танк в болоте
Bodin Bod
08:07
Мамку твою с отрубленной башкой в мешке которая будет кричать ненадааа...
Отряд российских диверсантов захватил Leopard 2, но принял решение затопить танк в болоте
Leonator
08:04
Ориентация трубок вдоль длинной стороны. Уже фейл. Поперек можно было бы их больше напихать.
Новый воздушный кулер Noctua способен охладить 700 Ваттный 56-ядерный процессор Intel Xeon W
User Userovich
07:55
Они там под спайсами? 4070 от зотака 22см, от мси 24см, да-да, самые короткие ...
ASUS представила компактные модели видеокарт GeForce RTX 4080 и RTX 4070 Ti серии ProArt
Pilat2009
07:52
Автор,а ты напиши лучше за сколько реально Азия покупает,а не биржевую цену
Котировки нефти марки Urals проломили установленный западом «потолок цен»
Tatyana
07:48
Обсудят и утвердят - разные вещи. Это ж не за один день делается.
Ожидается подписание 11-го пакета санкций против РФ
Leonator
07:44
Проблема этой вк, что она должна бороться с уже существующими на рынке картами, которые уже куплены. В отличие от 4080 и 4090, которые задали новый уровень производительности. При этом старые конкурен...
Reuters: В российской военной технике находят китайские компоненты
Demiurg666
07:37
Лучше сразу расстрел. И грибам легче.
Путин подписал закон об уголовной ответственности за сбор редких растений и грибов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем