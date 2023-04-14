Её продемонстрировал бывший украинский президент.

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Кувалда является одним из так называемых символов ЧВК «Вагнер», чем наёмники из частной военной компании успешно пользуются. Приписывать её к организации стали после того, как в 2017 году появилось видео с избиением ударным инструментом боевика в Сирии, которое произвели предположительно бойцы ЧВК «Вагнер». Правда, из-за отсутствия у них опознавательных знаков, официально подтвердить это не получилось.

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Бывший украинский президент Пётр Порошенко сообщил, что на линии соприкосновения будет установлено 10 мобильных мастерских, на что потрачено 10 миллионов гривен(270 тыс. долларов) за счёт фондов. Их будут применять для обслуживания техники, ремонта вооружения.

Порошенко уточняет, что в каждой из таких мастерских будет своя кувалда, поэтому он передаёт «привет» врагу, намекая на казни российских военнослужащих с помощью ударного инструмента.

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Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отправил бандероль в Европарламент с кейсом из-под скрипки. Его содержимое - брендированная кувалда организации со следами крови на рукоятке, скорее всего, бутафорской.