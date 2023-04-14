Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Леди Гага назначена сопредседателем комитета по искусству и гуманитарным наукам Белого дома
Об этом огласили в Администрации Байдена.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
RTX 4080 дешевеет вопреки курсу
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

В Администрации президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена огласили новый состав Президентского комитета по вопросам искусства и гуманитарных наук, который основан в 1982 году и оказывает консультации для американского президенту в рамках своей компетенции.

реклама

Новый состав комитета включает в себя 24 деятелей культуры и искусства, 2 из которых являются его со-председателями. Первым со-председателем является американский телепродюсер Брюс Коэн, а вторым - исполнительница Леди Гага. Примечательно, что комитет формируется лично указом американского президента.

Своё решение Белый дом объясняет успешностью исполнительницы. Американский журнал Time внёс её в список 100 наиболее влиятельных людей мира, а Forbes в перечень влиятельных женщин. Леди Гага за свою карьеру получила 13 премий «Грэмми», которые являются в своём роде Оскаром, но в музыкальной сфере.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Вполне вероятно, что Джо Байден следит за творчеством Леди Гаги, ведь именно она была приглашена выступить на его президентской инаугурации в ноябре 2021 года. Тогда она исполнила государственный гимн Соединённых Штатов Америки вместе с оркестром морской пехоты.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сша #байден #белый дом #леди гага
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Украина передала США российский танк Т-90А для изучения
В Украине недовольны отсутствием веры в украинское контрнаступление со стороны США
Украине выделят 115 миллиардов долларов на восстановление инфраструктуры
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Артиллеристы ВС РФ с помощью веток и специальной сетки замаскировали и защитили свои САУ от дронов
3
Российский бронепоезд "Волга" показал свою эффективность, поразив огнём ЗУ-23 украинский дрон
5
Индия собирается купить сразу 700 танков Zorawar
1
США возьмёт в аренду у Южной Кореи 500 тысяч артиллерийских снарядов 155-мм
8
Почему завтра не случится обвала Эфира, и как Виталик Бутерин решил задачку с выводом $33 млрд
7
Иран выпустил сверхбюджетный дрон-камикадзе Me’raj 532 – уже вскоре беспилотник может появиться в РФ
5
Процессоры Intel Meteor Lake могут получить кэш-память 4-го уровня
2
Samsung сократит производство чипов после падения прибыли в первом квартале на 96%
+
Франция перестала закупать боеприпасы для Украины
2
Солдат ВСУ посчитал, что удерживать Бахмут может быть нецелесообразно, но приказа на отход ещё нет
1
Colorful опубликовала ценники и характеристики ряда моделей GeForce RTX 4070
+
За ВСУ в роли дальнобойных снайперов "выступают" бывшие украинские биатлонистки
11
4 видеокарты NVIDIA, которые уже не будут дешеветь и подходят для требовательных игр 2023 года
4
Автопроизводитель Honda разрабатывал не имеющие аналогов вариаторы для велосипедов
+
Боец "Вагнера" раскрыл уязвимые места немецкого "Leopard" и рассказал об особенностях танковых боёв
1
Американский генерал на месте второго пилота полетал на истребителе Су-30МКИ
2
Контрнаступление ВСУ перенесено из-за плохой погоды и нехватки боеприпасов - The Washington Post
11
GeForce RTX 4070 приехала в магазины РФ – почему новая видеокарта NVIDIA такая дорогая
8
Курс доллара на Aliexpress опустился ниже рыночного
12
Украинская армия нанесла удар по российской свиноферме – использовался боевой дрон-камикадзе
8

Популярные статьи

Давний союзник США планировал тайно поставить России 40 тысяч ракет, снаряды и порох - BM
4
10 полезных программ, которые нужны на каждом компьютере с Windows 10 и Windows 11 в 2023 году
14
"Глупеют на глазах": ВС России нашли управу на переданные Киеву "умные" американские бомбы JDAM
1
Турция поставила на вооружение свой самый большой военный корабль-носитель ударных дронов Bayraktar
4
Cyberpunk 2077 RT Overdrive - тесты самой оптимизированной игры в мире с трассировкой пути
70
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Апрель)
19
Зарабатываем в Steam: фарм кейсов в Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)
4
Какими были СЖО в недавние времена
15
Репортаж с выставки Expo Electronica 2023
8
Новое ядерное оружие США позволит сдержать коллективную угрозу со стороны России и Китая - AsiaTimes
6

Сейчас обсуждают

Дмитрий
08:00
Амд давно могла сбросить цену но до последнего зажимали. зажимали и 2 года назад 6700 и 6800. люди ждали по рекомендуемым а получали шиш. У нвидия с горой обрезков 3000 вообще чёрти что творит...
Конкурентки GeForce RTX 4070 дешевеют — Radeon RX 6800 XT за $540 и RX 6800 за $470
[IRanPast]
07:58
Звиздабол ты просто
Всего за год российский импорт в Германию сократился на 91%
Дмитрий
07:57
Сразу видно лажу. когда 3060 обходит 6600хт еще и в 2к еще и 8 гиговая обходит 12 гиговую. тут либо игра долбанутая либо тесты вбросы. 😁
AMD снизила цены на свои видеокарты после выхода Nvidia RTX 4070
Роман Касымов Видеосъёмка Москва Тверь
07:53
Скоро на тачанки пересядем и кавалерию возродим в качестве атакующей
Российский бронепоезд "Волга" показал свою эффективность, поразив огнём ЗУ-23 украинский дрон
Сергей Vorvort
07:48
Даун с моим переделанным ником не понимает что 4090, 7900ХТХ покупают не для того чтобы играть в 1080р. Если сравнивать абсолютную производительность процессоров, то 720р корректно (хотя и там бывает ...
Развитие игровых ПК: поворот не туда ( и уже давно)
Дмитрий
07:46
т90а ? чего там изучать они уже давно все видели.
Украина передала США российский танк Т-90А для изучения
Дмитрий
07:43
Первые ревизии вечно проблемные Вечно что то не допаяли не проклеили не залили термопастой то прокладки текут то не достают. во вторую ревизию уже жестоко работают над ошибками. Если у вас корпус...
Энтузиаст рассказал о частой причине поломки видеокарт — пострадать могут даже RTX 40 и RX 7000
Сергей Vorvort
07:43
Дурачок не понял что я про Doom 2016 и Doom Eternal.
Развитие игровых ПК: поворот не туда ( и уже давно)
Дмитрий
07:40
Арабы просят 61 но за асус. правда еще доставка рубля три но уже не палит
ZOTAC рассказала, какие модели GeForce RTX 4070 будут предлагаться по рекомендованной стоимости
Просто Хомяк
07:33
Даже читать не буду. Охранительский бред меня не интересует. Наука и промышленность уничтожены, медицины нет, даже в Москве творится хрен знает что, армия не может справиться даже с какой-то укрой. И ...
9 неоспоримых фактов, доказывающих, что Америка катится в пропасть
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем