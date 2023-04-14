Об этом огласили в Администрации Байдена.

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В Администрации президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена огласили новый состав Президентского комитета по вопросам искусства и гуманитарных наук, который основан в 1982 году и оказывает консультации для американского президенту в рамках своей компетенции.

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Новый состав комитета включает в себя 24 деятелей культуры и искусства, 2 из которых являются его со-председателями. Первым со-председателем является американский телепродюсер Брюс Коэн, а вторым - исполнительница Леди Гага. Примечательно, что комитет формируется лично указом американского президента.

Своё решение Белый дом объясняет успешностью исполнительницы. Американский журнал Time внёс её в список 100 наиболее влиятельных людей мира, а Forbes в перечень влиятельных женщин. Леди Гага за свою карьеру получила 13 премий «Грэмми», которые являются в своём роде Оскаром, но в музыкальной сфере.

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Вполне вероятно, что Джо Байден следит за творчеством Леди Гаги, ведь именно она была приглашена выступить на его президентской инаугурации в ноябре 2021 года. Тогда она исполнила государственный гимн Соединённых Штатов Америки вместе с оркестром морской пехоты.