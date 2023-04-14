The New York Times опубликовали статью, где, ссылаясь на утечку секретных документов Министерства обороны Соединённых Штатов Америки, рассказывает о напряжённых отношениях между Федеральной службой безопасности и Министерством обороны России.
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Авторы издания нашли информацию в утечке американских документов о том, что российское военное командование скрывает определённую информацию о ходе боевых действий, в том числе количество раненных и убитых, так как не желает передавать наверх плохие новости по цепочке. Такое поведение вызывает недовольство у Федеральной службы безопасности, ставящей под сомнение официальную информацию российского оборонного ведомства.
Если информация действительно является подлинной, то это подтверждает то, насколько американской разведки удалось пробраться вглубь российских государственных органов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал статью The New York Times, заявив, что не понимает на чём основывается её автор, но готов поспорить с достоверностью их данных. Он также добавил, что издание не осознаёт «суть происходящего в России»