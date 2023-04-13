Какие именно задачи они выполняли - неизвестно.

В одном из попавших в сеть секретных документов Министерства обороны Соединённых Штатов Америки говорилось о присутствии иностранного военного контингента на территории Украины. Всего на украинских территориях побывало чуть менее ста иностранных военнослужащих.

реклама

В первую очередь речь о Великобритании, отправившей 50 бойцов своего спецназа, далее идёт Латвия с 17 отправленными военнослужащими. Франция и Соединённые Штаты Америки отправили 15 и 14 военных соответственно. Нидерланды направили в Украину одного военнослужащего.

В Соединённых Штатах Америки и Латвии подтвердили присутствие своих военнослужащих на украинских территориях. Другие же страны молчат или вовсе отказываются от комментариев, например Великобритания. Британский спецназ в боевых действиях участие не принимал, если исходить из данных утечки, но какие именно задачи он выполнял - непонятно. В то же время, Латвия и штаты объяснили присутствие своих военных охраной посольств, грузов и содействием атташе по вопросам обороны.

рекомендации 1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Примечательно, что силы специального назначении Великобритании неподконтрольны даже британскому парламенту.