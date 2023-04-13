В одном из попавших в сеть секретных документов Министерства обороны Соединённых Штатов Америки говорилось о присутствии иностранного военного контингента на территории Украины. Всего на украинских территориях побывало чуть менее ста иностранных военнослужащих.
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В первую очередь речь о Великобритании, отправившей 50 бойцов своего спецназа, далее идёт Латвия с 17 отправленными военнослужащими. Франция и Соединённые Штаты Америки отправили 15 и 14 военных соответственно. Нидерланды направили в Украину одного военнослужащего.
В Соединённых Штатах Америки и Латвии подтвердили присутствие своих военнослужащих на украинских территориях. Другие же страны молчат или вовсе отказываются от комментариев, например Великобритания. Британский спецназ в боевых действиях участие не принимал, если исходить из данных утечки, но какие именно задачи он выполнял - непонятно. В то же время, Латвия и штаты объяснили присутствие своих военных охраной посольств, грузов и содействием атташе по вопросам обороны.
Примечательно, что силы специального назначении Великобритании неподконтрольны даже британскому парламенту.