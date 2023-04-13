Ранее штаты покупали боеприпасы для передачи украинцам.

Южнокорейское издание DongA Ilbo пишет, что Соединённые Штаты Америки заключили с южнокорейским правительством и компаниями оборонно-промышленного комплекса страны договор о взятии в аренду 500 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155-мм, являющегося основным для западной артиллерии. Примечательно, что речь идёт об аренде, а не продаже.

реклама

В прошлом году штаты уже закупали артиллерийские снаряды у корейцев, но в меньше количестве - 100 тысяч единиц, которые были переданы украинской армии. В феврале этого года американские власти отправили запрос на продажу им ещё партии из 100 тысяч снарядов, но сошлись на аренде 500 тысяч боеприпасов.

Источники издания пишут, что таким образом южнокорейские власти избегают роли посредника в передаче боеприпасов Украине. Соединённые Штаты Америки хоть и будут владеть корейскими снарядами, но так как это аренда - смогут использовать их только для пополнения резервов собственной армии и до момента истечения договора.

рекомендации 1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Если же американцы захотят передать боеприпасы Вооружённым силам Украины, то им придётся получить соглашение у арендодателя - Южной Кореи.