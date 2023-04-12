Сумма будет зависеть от тяжести обнаруженной проблемы.

OpenAI, компания по разработке искусственного интеллекта, объявила о запуске новой программы вознаграждения за обнаружение ошибок и уязвимостей в их системах. С начала 2023 года OpenAI будет предлагать вознаграждения до 20 тысяч долларов пользователям, которые обнаружат и сообщат о критических проблемах в их программном обеспечении. Сумма будет начинаться от 200 долларов и зависеть от уровня обнаруженной проблемы.

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Программа вознаграждений является частью непрерывных усилий OpenAI по улучшению безопасности и надежности своих систем искусственного интеллекта, которые используются различными организациями и исследователями по всему миру. Предлагая вознаграждения за обнаружение ошибок, OpenAI надеется стимулировать больше людей сообщать об уязвимостях, которые могут быть использованы злоумышленниками.

Программы вознаграждения за обнаружение ошибок стали всё более популярными в последние годы, при этом компании, такие как Google, Microsoft и Facebook, также проводят подобные «конкурсы» для пользователей. Эти программы были успешны в помощи компаниям выявлять и устранять проблемы безопасности до того, как их смогут использовать злоумышленники.

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Программа вознаграждения за обнаружение ошибок OpenAI должна запуститься в 2023 году, а компания планирует предоставить более подробную информацию о программе ближе к дате ее запуска. В то же время исследователям и специалистам по безопасности рекомендуется продолжать сообщать обо всех проблемах, которые они находят в системах OpenAI, через уже существующий процесс сообщения об уязвимостях на бескорыстной основе.