В официальном Telegram канале пресс-службы Евгений Пригожина появился вопрос от журналистки Эллисон Квинн из The Daily Beast. Она хотела узнать мнение основателя ЧВК «Вагнер» касаемо бывшего командира частной военной компании Дмитрия Уткина по прозвищу «Вагнер», специализирующегося сейчас на важных кадровых и административных вопросах организации.
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Бизнесмен ответил журналистке двумя голосовыми, однако ответ получился достаточно неоднозначным. По словам Пригожина, Дмитрия Уткина можно сравнить с Максимом Исаевым из «Семнадцать мгновений весны», который являлся двойным агентом: сотрудником немецкого Гестапо, работающим на советскую разведку. Он уточняет, что для того, «чтобы победить нацизм, нужно примерить его на себе», поэтому «Вагнер» примеряет идеологию нацистов на себе.
О личности Дмитрия Уткина и роли в жизни ЧВК «Вагнер» известно крайне мало. В отличие от Пригожина, Уткин не пользуется особой медийностью и его фамилия редко упоминается в средствах массовой информации, даже на протяжение 2022 - 2023 года.
В 2018 году была информация, что Дмитрия Уткина якобы отстранили от управляющей должности в «Конкорд» на фоне провала операции в сирийском городе Дайр-эз-Заур. Однако уже в 2022 году писали, что «Вагнер» посещал российские тюрьмы для вербовки заключённых вместе с Пригожиным.